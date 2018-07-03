РИАМО - 3 июл. Московская городская избирательная комиссия приняла заявления сотрудника ООО «Газпром информ» Александра Милованкина и Станислава Полищука, выдвинутого от «Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов – народу», о снятии их кандидатур с выборов мэра столицы, сообщила в ходе заседания во вторник член комиссии Рима Кузнецова.

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Милованкина о том, что он снимает свою кандидатуру. Аналогичное заявление поступило от кандидата Полищука. Предлагается принять к сведению заявления о снятии кандидатур», - сказала Кузнецова.

Она добавила, что в Мосгоризбирком поступило уведомление от кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина о назначении члена Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса Михаила Барщевского. Комиссия поддержала данное решение и постановила выдать соответствующее удостоверение. Кроме этого, в ходе заседания комиссии членом Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность мэра Ильей Свиридовым, стал Сергей Поляков.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.