РИАМО - 3 июл. Порядка 250 объектов культурного наследия в столице находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реставрации, сказал на заседании круглого стола «Опыт Московской и Санкт-Петербургской реставрации объектов культурного наследия» первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.

«На данный момент, по нашим оценкам, в городе Москве находится порядка 250 объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Они находятся в разной собственности — и федеральной, и московской, и в частной. Наша первостепенная задача — этими объектами заниматься», - сказал Мирзоян.

В Москве с начала текущего года отреставрировали около 50 объектов культурного наследия, на завершающей стадии работ находятся еще около 150 объектов.

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