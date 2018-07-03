РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В Подольске сотрудники управляющей компании заделали дыру в одном из домов на улице Веллинга, которую ранее проделали коммунальщики для проведения ремонтных работ во дворе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил на портал о неисправности конструкций внутренних стен на улице Веллинга, дом 16. Он отметил, что не так давно рабочие одной из коммунальных служб горокруга проводили работы во дворе и сделали дырку в стене данного дома. Однако заделать ее никто и не собирался.

«Управляющей организацией «МУЖРП №2» были выполнены ремонтные работы по заделке отверстия в стене по вышеуказанному адресу», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.