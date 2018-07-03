РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 3 июл. В подмосковном Жуковском стартовало строительство художественной галереи «АРТ ПРИМ», в четырехэтажном здании разместятся залы для экспозиций и помещения технического назначения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь 4-этажной галереи составит 5 151 квадратный метр. В здании разместятся выставочные залы, буфет, гардероб, помещения технического назначения и административно-бытовые помещения, на четвертом этаже из холла предусмотрен выход на эксплуатируемую кровлю. Объект культурного назначения рассчитан на 100 посещений единовременно», – говорится в сообщении.

Заказчиком объекта выступило учреждение культуры частная художественная галерея «АРТ ПРИМ». Плановое завершение строительства – второй квартал 2020 года. Проектом предусмотрена установка пандусов с поручнями на входе для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории будет обустроена автостоянка для посетителей галереи.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график проверок на весь период строительства. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.