РИАМО - 3 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении АО ХК «ГВСУ Центр» к административной ответственности, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение физического лица, содержащее информацию о признаках нарушения АО ХК «ГВСУ Центр» закона о рекламе, выразившихся в отсутствии в рекламе части существенной информации, что вводит в заблуждение потребителей рекламы относительно лица, с которым заключается договор долевого строительства.

«По результатам рассмотрения обращения было вынесено постановление о привлечении АО ХК «ГВСУ Центр» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа отказал АО ХК «ГВСУ Центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления областного антимонопольного органа.