РИАМО - 3 июл. Матч чемпионата мира по футболу FIFA между сборными Колумбии и Англии состоится вечером во вторник на стадионе «Спартак», в связи с этим московских водителей просят парковать автомобили в строго отведенных для этого местах на северо-западе столицы, чтобы не мешать болельщикам вечернего матча, сообщается на сайте московского паркинга.

«В связи с соревнованиями у стадиона введены ограничения и изменена схема движения. Мы просим водителей особенно внимательно отнестись к местам парковки: важно оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать болельщикам передвигаться по городу и не создавать помех для личного и общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Помощь в оплате парковки иногородним болельщикам могут оказать пешие инспекторы. Они смогут ответить на все вопросы, связанные с парковкой автотранспорта.

Узнать обо всех изменениях дорожного движения в связи с матчами можно на сайте.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Колумбии и Англии пройдет во вторник на стадионе «Спартак» в 21:00 в Москве.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.