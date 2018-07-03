В Москве запущена специальная программа лояльности для обладателей транспортной карты «Тройка». К проекту уже присоединились более пяти тысяч торговых точек. Среди них крупные продуктовые и аптечные сети, магазины обуви и одежды, кафе. Пока проект запустили в пилотном режиме: в течение первого месяца совершенствуется процесс начисления и списания бонусов. Как стать участников программы и как воспользоваться накопленными бонусами, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).