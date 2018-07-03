РИАМО - 3 июл. За пределами Москвы могут задействовать более 170 избирательных участков для проведения выборов мэра столицы, сообщил во вторник в ходе заседания председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

«На сегодня поступило 172 предложения. Кроме этого заканчивается проработка вопросов по организации избирательных участков в лечебно-санаторных учреждениях, которые принадлежат московским организациям. В следующий четверг планируем принять решение по образованию (экстерриториальных - ред.) участков», - сказал Горбунов.

Он добавил, что 4 июля в Красногорске состоится подписание соглашения о взаимодействии избирательных комиссий Москвы и Московской, Калужской и Тульской областей.

«Проработка идет по соседним областям. После подписания соглашения будут уточнены параметры. Рассматриваются Тульская, Владимирская, Калужская и Московская область. Параллельно решается вопрос с оснащением помещений. В ряд СНТ рабочая группа выезжала, оказалось, что в них проживают люди, имеющие опыт работы в избирательных комиссиях», - добавил Горбунов.

По его словам, порядка 1 тысячи человек смогут воспользоваться каждым из экстерриториальных избирательных участков на выборах мэра Москвы.

Ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин предоставил в избирком документы на регистрацию, включая 36,7 тысячи подписей избирателей. Также документы подали Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Дмитрий Гудков («Гражданская инициатива»), Вадим Кумин (КПРФ), актер и шоумен Никита Джигурда.

Второго июля Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, документы на регистрацию принимаются до 18:00 вторника. Для регистрации всем кандидатам необходимо предоставить пакет документов, в том числе подписи в свою поддержку от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны предоставить от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей.

Решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней Мосгоризбирком должен принять в течение десяти дней после предоставления соответствующих документов. Таким образом, окончательный список кандидатов на пост мэра, которые будут указаны в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля.