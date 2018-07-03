РИАМО - 3 июл. В Московское УФАС поступило заявление агентства AIS, защищающего интересы FIFA, о распространении 20 и 21 июня возле стадиона столичного «Лужники» надувных палок-стучалок с логотипом Fix Price, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Как уточняется в материале, рекламные и маркетинговые акции в пределах 2-х километров от внешних границ стадионов в дни мероприятий ЧМ-2018, а также в фан-зонах являются нарушением закона о защите конкуренции и закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.

«В настоящее время Московское УФАС устанавливает, есть ли в действиях ООО «БЭСТ ПРАЙС», являющегося владельцем сети магазинов Fix Price и задекларировавшего ввоз данного товара на территорию России, признаки нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

Fix Price – это российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированных цен», в середине 2016 года вышедшая на международный рынок. В мае 2018 года работает 2 600 магазинов в более, чем 600 населенных пунктах 64 регионах РФ.