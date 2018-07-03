РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В подмосковных Люберцах до конца 2018 года планируют адаптировать для маломобильных граждан порядка 50 подъездов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего на 2018 год в рамках проекта «Доступная среда» запланировано адаптировать 50 подъездов и 115 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Закончить работы планируем в четвертом квартале 2018 года», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что уже адаптировали шесть подъездов и два пешеходных перехода. Также для маломобильных граждан адаптировали три детские школы искусств. Там установили пандусы, переоборудовали санузлы, установили специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями.