РИАМО - 3 июл. Во время встречи сборных команд Колумбии и Англии на столичном стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу задействуют около 4 тысяч волонтеров, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы оргкомитета «Россия-2018».

Во вторник на стадионе «Спартак» в Москве пройдет матч чемпионата мира FIFA 2018 в России между Колумбией и Англией. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

«В мероприятиях матча Колумбия – Англия будет задействован 1871 волонтер оргкомитета «Россия-2018» и 1956 городских волонтеров Москвы», - сказал собеседник агентства.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.