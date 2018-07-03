РИАМО - 3 июл. Приложение «Активный гражданин» обновилось до новой версии, теперь участники проекта смогут быстрее и доходчивее донести желаемую информацию до специалистов, кроме того, теперь проще стало участвовать во внутридомовом голосовании, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«Второго июля вышла обновленная версия приложения «Активный гражданин». Что нового добавили разработчики? В версии 2.5.3 появилась возможность прикрепить изображение при обращении в обратную связь проекта, что поможет участникам быстрее и доходчивее донести желаемую информацию до специалистов», – говорится в сообщении.

Кроме того, теперь активные граждане могут подать заявку на внутридомовое голосование непосредственно в разделе «Электронный дом». Также для удобства пользователей предложения разработчики оптимизировали работу механизма привязывания профиля mos.ru. Помимо всего прочего разработчики исправили мелкие ошибки, что позволит ускорить работу приложения.

Проект «Активный гражданин» был создан в 2014 году по инициативе правительства Москвы. В нем горожане выражают свое мнение по поводу важных изменений, которые планируются в городе. За четыре года в проекте приняли участие более двух миллионов человек.