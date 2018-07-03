РИАМО – 3 июн. В подмосковном Краснознаменске мужчина, рискуя жизнью, спас девочку, висевшую на балконе седьмого этажа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Гагарина, где семилетняя девочка, сорвавшись из окна застекленного балкона на седьмом этаже, повисла на руках.

«Девочка сорвалась с балкона и повисла на седьмом этаже. Ее удалось спасти», – говорится в сообщении.

На видео, опубликованном на РЕН ТВ, видно, как мужчина осторожно продвигается к ребенку.