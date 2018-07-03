РИАМО - 3 июл. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО СК «Лифтек» на действия МУП «Расчетно-кассовый центр «Власиха» при проведении электронного аукциона на проведение комплекса работ по техническому обслуживанию лифтов в жилом доме, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно доводу жалобы, учреждение неправомерно отклонило заявку общества на участие в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий МУП «Расчетно-кассовый центр «Власиха» городского округа Власиха Московской области и признало жалобу ООО СК «Лифтек» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС выдало организатору торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.