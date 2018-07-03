РИАМО - 3 июл. В подмосковном Сергиево-Посадском районе спасатели достали из глубокой траншеи двух тонущих коров, спасательная операция длилась несколько часов, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел 2 июля. Спасателей ПСО-13 из деревни Мишутино вызвали на необычный случай – нужно было вытащить двух коров, провалившихся в глубокую траншею. Оказалось, что ранее в этом месте прокладывали водопровод. При проведении работ дорожные плиты подняли, а глинистая почва под ними после сильных дождей превратилась в мягкую жижу.

«Незадачливые животные решили прогуляться именно по этой тропинке, что и привело их в опасную западню. Хозяева и местные жители сначала пытались самостоятельно вытащить буренок, но все их действия не увенчались успехом, а животные только погружались все глубже и глубже», - отмечается в материале.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда незамедлительно приступила к действиям. На протяжении нескольких часов при помощи лопат, спасательных тросов и подручных средств спасатели извлекали животных из ловушки. Спасателям пришлось приложить немало усилий, но они увенчались успехом: до прихода темноты коров вызволили и вернули взволнованным хозяевам.

Как сообщил начальник поисково-спасательного отряда №13 «Мособлпожспаса» Александр Королев, ни одно животное при проведении спасательных работ не пострадало. Коровы, хоть уставшие и измученные, остались живы и здоровы.