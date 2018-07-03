РИАМО (РЕУТОВ) - 3 июл. До конца 2019 года в подмосковном Реутове планируют полностью отремонтировать все подъезды в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщил во вторник глава муниципального образования Станислав Каторов.

«Мы берем на себя повышенные обязательства и намерены полностью отремонтировать все нуждающиеся в обновлении подъезды в Реутове до конца 2019 года», – заявил Каторов.

По его словам, до декабря 2018 года ремонт будет завершен в 271 подъезде, столько же предстоит отремонтировать до конца 2019 года. В настоящее время полностью обновлены 83 подъезда жилых домов, еще 98 находятся в той или иной степени готовности.

По данным Реутовского информагентства, в ходе ремонта производится замена старых окон на современные пластиковые. Портящие внешний вид подъезда кабели и провода убираются в специальные короба, на этажах устанавливаются энергосберегающие светодиодные лампы. Стены штукатурятся и окрашиваются в цвета, которые традиционно выбирают сами жильцы. Также рабочие меняют плитку на первых этажах и реконструируют входные группы. На эти цели Московский областной бюджет выделил 14,9 миллионов рублей, из них 5,2 миллиона рублей составило финансирование из бюджета муниципального образования, 69,9 миллионов рублей поступило из внебюджетных источников финансирования.

Программа «Мой подъезд» была инициирована губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Она подразумевает ремонт подъездов жилых домов в Подмосковье с помощью финансовых вливаний местного и областного бюджета, управляющих компаний и собственников жилья. В случае согласия на участие, собственники доплачивают не больше 5% от полной стоимости ремонта.