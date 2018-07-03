РИАМО - 3 июл. За участие в картельном сговоре должностное лицо ООО «Комфорт-С» привлечено к административной ответственности, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС России в отношении должностного лица ООО «Комфорт-С» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ранее управлением в отношении общества возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых администрацией сельского поселения Колтовское на выполнение работ по планировке и устройству дорог на территории мест захоронения и работ по ремонту внутриквартальных дорог.

Ведомство признало фирму нарушившей пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ.