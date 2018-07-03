РИАМО – 3 июл. Качество жизни пожилых россиян улучшится при внесении изменений в пенсионное законодательство, если срочно не повысить в стране пенсионный возраст, то размер пенсий относительно зарплаты будет сокращаться, а сами пенсионеры будут жить все хуже, сообщает во вторник Газета.ru.

Высшая школа экономики (ВШЭ) представила исследование группы ученых, обосновавших необходимость изменения пенсионного законодательства. Доклад называется «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

«Эксперты ВШЭ настаивают на том, что увеличение возраста выхода на пенсию не изменит срока продолжительности жизни после получения пенсионного удостоверения», — говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи, к 2030 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в целом составит 80,1 года, у мужчин — 75,8 года, а у женщин — 83,7. Мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровня смертности 2016 года, предстоит прожить еще 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, — 19,3 года.

«Но это — минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого, по мировым масштабам, роста продолжительности жизни», — отмечается в докладе.

До реформенной пенсионной планки в 65 лет доживут 83% мужчин, которым сейчас 55 лет, 87% мужчин в возрасте 59 лет, до 63 лет доживут 94% женщин 47 лет и 54 лет.

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ, соавтор доклада Лилия Овчарова считает, что повышать пенсионную планку необходимо в силу того, что работников (плательщиков взносов в Пенсионный фонд) становится все меньше, а пенсионеров — все больше.

Сейчас двое работников «кормят» одного пенсионера. А нужно выйти на показатель 1:3. Иначе придется по-прежнему направлять в Пенсионный фонд часть средств из госбюджета.

«А если и дальше тянуть резину с пенсионной реформой, то к 2035 году коэффициент замещения снизится до 25% при том, что оптимальным считается 40%», — пояснила Овчарова.

Эксперт считает, что другого варианта улучшить качество жизни пенсионеров, поддержать их уровень медицинского обслуживания просто не существует.

В результате реформы, как подсчитали в ВШЭ, к 2025 году рынок труда получит дополнительно 2 миллиона работников, к 2030-му — 4 миллиона.

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется в 2019 году.