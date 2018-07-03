РИАМО - 3 июл. В созданных специально для Филевской линии Московского метрополитена новых поездах поменяли расположение сидений, добавили яркие дисплеи и установили новые двери, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Обновленный поезд «Москва» имеет ряд отличий от составов первой модификации, которые курсируют по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям. Поезд специально дорабатывали для движения по открытым участкам», – говорится в сообщении.

В головных вагонах часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна, поскольку семь из 13 станций Филевской линии построены на поверхности земли. Такие сиденья скомпонованы по схеме 2 плюс 1. В промежуточных вагонах часть сидений стали складными для большей вместительности.

Еще одно новшество – яркие дисплеи вместо традиционных навигационных табло над дверями. Информация на них останется читаемой даже под прямыми лучами солнца, так что пассажирам будет еще легче понять, где сейчас поезд, и какая станция будет следующей.

«Мы выполнили взятые на себя обязательства и запустили новый более надежный поезд «Москва» второй модификации, изготовленный специально для Филевской линии. Для его создания взяли все лучшие технические решения, примененные в первой модели «Москвы», и адаптировали состав для движения по наземным участкам метро. Подвижной состав здесь полностью обновится до конца года (2018 года – ред.). Вместо «Русичей» мы запустим 27 шестивагонных поездов нового поколения», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для постоянного поддержания комфортной температуры в дополнение к мощной современной климатической системе установили новые двери с кнопками для открытия. Это новшество позволит открывать двери только по мере необходимости, тем самым способствуя сохранению в вагонах прохлады летом и тепла зимой.

Новый поезд «Москва» унаследовал от составов первой модификации все ключевые преимущества. Здесь тоже есть удобный сквозной проход через все вагоны и расширенные до 1,4 метра дверные проемы. На стенах остались USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы, с помощью которых пассажиры могут найти нужные станции на схеме метро, проложить оптимальный маршрут и рассчитать время поездки.

За освещение салона отвечают экономичные и долговечные светодиодные лампы. Они излучают холодный свет утром, чтобы было легче просыпаться, и теплый – вечером, чтобы пассажирам было уютнее по пути домой. В головных вагонах по-прежнему есть специальные площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации инвалидных кресел.