РИАМО - 3 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты для школьных врачей и медсестер, размер дополнительных выплат составит от 10 до 15 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Президиум правительства Москвы принял постановление о предоставлении грантов городским поликлиникам в целях материального поощрения врачей и среднего медперсонала (медсестер), оказывающих первичную медико-санитарную помощь в столичных школах», – говорится в сообщении.

Размер дополнительных выплат врачам составит 15 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 10 тысяч рублей. Учреждение грантов позволит повысить мотивацию медицинского персонала, улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медицинских кабинетах столичных школ.

В настоящее время в московских школах и детских садах открыто 4 тысячи медкабинетов, в которых работают более 800 врачей-педиатров и 2,5 тысячи специалистов среднего медперсонала.

«Их основной задачей является профилактическая работа (организация и проведение профилактических и периодических осмотров, профилактических прививок, карантинных мероприятий и другое), а также участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям обучения в школах и детских садах», – уточняется в сообщении.

Только в 2017 году школьные врачи медсестры провели осмотры 1,3 миллиона детей, из них более 100 тысяч детей были направлены на дополнительные обследования и консультации специалистов.

С сентября 2018 года планируется начать оснащение медицинских кабинетов в школах и детских садах электронной системой «ЕМИАС. Школа». Благодаря автоматизации бумажной работы медицинский персонал сможет оперативно оформить и распечатать медицинские справки; заполнить медицинскую документацию на несовершеннолетних; сформировать и распечатать необходимые списки несовершеннолетних, медицинские журналы и отчеты.