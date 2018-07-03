РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Жители Подольска 16 июля смогут задать вопросы начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД горокруга Павлу Кузнецову на приеме граждан, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Подольску Павел Кузнецов проведет прием граждан 16 июля. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом 84.

Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие. Записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.