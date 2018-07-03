РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. В подмосковной Балашихе началась оперативно-профилактическая операция «Мак-2018», сотрудники полиции просят граждан сообщать о местах продажи наркотиков и наркопритонах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Уважаемые жители городских округов Балашиха и Реутов! Если вам что-либо известно о местах вероятного потребления наркотических средств, о лицах, потребляющих наркотические вещества или осуществляющих выращивание наркосодержащих растений, просим сообщить в МУ МВД России «Балашихинское»», – говорится в сообщении.

Граждане круглосуточно могут обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)523-35-17. Кроме того, жители могут связываться с дежурной частью отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный: 8(495)527-72-11.