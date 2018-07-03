РИАМО – 3 июл. Предварительный диагноз защитника сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрия Жиркова подтвердился, передает во вторник Газета.ru.

«У футболиста было выявлено воспаление сухожилия одной из мышц голени», - говорится в сообщении.

Точные сроки восстановления не называются.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.