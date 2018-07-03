РИАМО – 3 июл. Футболист сборной России Александр Самедов тренируется по индивидуальной программе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии, пишет Газета.ru.

«Самедов занимается по индивидуальной программе по результатам мониторинга его функционального состояния», – сообщили в пресс-службе национальной команды.

1 июля на столичном стадионе «Лужники» произошел исторический матч для сборной России. По итогам серии пенальти россияне одержали победу над командой Испании и впервые вышли в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Встреча подопечных Станислава Черчесова с командой Хорватии состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Всего матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.