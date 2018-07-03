РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. В июне текущего года сотрудники МБУ «Автобытдор» заменили 29 дорожных знаков в подмосковном Королеве, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Дорожные знаки размещают таким образом, чтобы их видимость в светлое время суток составляла не менее 150 метров. Также их должно быть видно в любое другое время.

«196 стоек дорожных знаков было окрашено в ходе работ за прошедший месяц, а также произведена замена 29 знаков. Содержание данных объектов в надлежащем состоянии осуществляется силами МБУ «Автобытдор»», – говорится в сообщении.

Сообщить о сломанном или неверно установленном дорожном знаке можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.