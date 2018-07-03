РИАМО – 3 июл. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп могут встретиться лично в ходе саммита в Хельсинки, если будет достигнута договоренность, передает во вторник Газета.ru.

Ранее стало известно, что Трамп хочет провести конфиденциальную беседу с Путиным во время саммита в Хельсинки.

«Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, такой формат подходит российскому президенту, поскольку тот комфортно себя чувствует в любых форматах, которые удобны его собеседникам.