РИАМО - 3 июл. В подмосковной Коломне объявили конкурс по выбору имени для редкого трехметрового крокодила, которого поселили на «Крокодиловой ферме», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Накануне на «Крокодиловой ферме» в Коломне поселился один из самых больших крокодилов в России – его длина больше трех метров. Пока он безымянный, но руководство фермы объявило конкурс на имя новому постояльцу», – говорится в сообщении.

Победитель получит право на бесплатное посещение «Крокодиловой фермы», которая вошла в новый туристический проект Московской области, организованный совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией.

Первыми потенциал нового маршрута в Коломну оценили эксперты управления туризма министерства культуры региона, журналисты туристических СМИ и блогеры.

«Министерство культуры Московской области совместно с ЦППК разрабатывает новые туристические маршруты, которые привлекают жителей и гостей Подмосковья экзотической флорой и фауной. «ЭкоДеревушка» в Коломне – уже второй этнографический проект в Подмосковье. Первый – Этнопарк «Кочевник» – в 2018 году получил премию правительства РФ», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Всего в 2018 году действует порядка 20 туристических маршрутов ЦППК по Подмосковью.