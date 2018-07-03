РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Люберец в июне поступило более 32,5 тысячи обращений от жителей горокруга, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За июнь в ЕДДС Люберец поступило более 32,5 тысячи обращений. С начала года было 207 479 звонков», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что большая часть звонков – 58% касалась вызовов скорой помощи. Еще 22% от общих звонков поступило в полицию и ГИБДД. Хулиганских вызовов было мало – 0,1% от общего числа обращений.

Ружицкий отметил, что в ЕДДС ЖКХ Люберец в июне обратились 22 057 раз. Большая часть звонков – 55% касалась вопросов электроснабжения.