РИАМО – 3 июл. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу за подаренную футболку национальной команды, передает во вторник Газета.ru.

«От души спасибо, Артем, за поддержку и пожелания, очень приятно. Парням тоже передай большой привет. От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира, и самое главное без травм», – сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что команда уже сотворила историю, и за сейчас нее болеет вся страна.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.