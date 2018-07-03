РИАМО - 3 июл. Кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на выборы мэра столицы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

По словам Кумина, поддержку в сборе подписей ему оказал председатель партии «Альянс зеленых», победитель «зеленых праймериз» Александр Закондырин. Всего кандидат от КПРФ подал 114 подписей.

Ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин предоставил в избирком документы на регистрацию, включая 36,7 тысячи подписей избирателей. Также документы подали Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР).

2 июля Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, документы на регистрацию принимаются до 18:00 вторника. Для регистрации всем кандидатам необходимо предоставить пакет документов, в том числе подписи в свою поддержку от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны предоставить от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей.

За прошедший месяц кандидатами в мэры Москвы выдвинулись 32 человека: 14 - от партий, еще 18 подали документы на самовыдвижение.

Решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней Мосгоризбирком должен принять в течение десяти дней после предоставления соответствующих документов. Таким образом, окончательный список кандидатов на пост мэра, которые будут указаны в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.