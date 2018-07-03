РИАМО - 3 июл. Столичные больницы перейдут на новый стандарт работы приемных отделений, благодаря чему пациентов избавят от необходимости ждать приема в очередях у разных кабинетов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел приемное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в котором недавно была проведена реорганизация.

«Шаг за шагом мы будем внедрять новый стандарт работы приемных отделений во всех стационарах города Москвы. В некоторых больницах для этого будет достаточно провести внутреннюю реорганизацию. В других стационарах будем строить новые приемные отделения», – сказал Собянин.

По его словам, в большинстве московских больниц приемные отделения до сих пор работают по старинке. Пациенты сидят в очередях у кабинетов врачей и ждут, когда их примут, проведут осмотр, отправят в палату или отпустят домой. Такая система работы некомфортна для пациентов и неэффективна с точки зрения качества оказания медпомощи.

«Институт имени Склифосовского одним из первых внедрил новый стандарт работы приемного отделения. Теперь не пациент идет к врачу, а врачи приходят к пациентам, которые ждут осмотра на койках в специально оборудованных залах. Вся работа приемного отделения выстроена вокруг пациентов, как это и должно быть», – подчеркнул Собянин.

До реорганизации приемное отделение НИИ имени Склифосовского было устроено по стандартной «кабинетной» схеме. Поступая в больницу, пациент сообщал свои данные сотрудникам регистратуры и затем самостоятельно направлялся в один из кабинетов врачей-специалистов. Дождавшись своей очереди, проходил на прием к врачу и после осмотра шел в другие кабинеты сдавать необходимые анализы, проходить обследования.

Получив результаты, пациент возвращался в первый кабинет. Только после этого, дождавшись нового вызова, он либо госпитализировался, либо направлялся на амбулаторное лечение по месту жительства.

Реорганизация приемного отделения была проведена в 2018 году. В результате принцип «пациент – к врачу» сменился на противоположный: «врач – к пациенту». Теперь специалисты приходят к пациентам и проводят необходимые обследования. Для этого в приемном отделении было создано несколько смотровых залов-блоков с комфортными кроватями для обследования и определения тактики ведения больных.

Теперь сразу после поступления пациента его встречает врач распределительного поста, который определяет маршрутизацию и очередность оказания помощи пациенту. Затем в сопровождении медрегистратора пациент направляется в один из смотровых залов. Медрегистратор заносит его данные в инфосистему. Врач нужной специальности, получив оповещение, подходит к койке, осматривает больного и назначает необходимые обследования.

Все процедуры, диагностические исследования и консультации, которые могут быть выполнены в мобильном режиме, проводятся непосредственно у койки пациента. Стационарные исследования – путем перемещения пациента в сопровождении медперсонала.

Таким образом, во время своего пребывания в приемном отделении пациент постоянно находится под контролем медперсонала, на комфортабельной кровати и избавлен от необходимости самостоятельно перемещаться по отделению.

Новый стандарт позволил обеспечить комфорт пациентов и сопровождающих их родственников. Было сокращено количество перемещений пациентов по приемному отделению и ликвидированы очереди у кабинетов. Также удалось сократить время пребывания пациентов в приемном отделении.

В 2016 году, когда приемное отделение НИИ имени Склифосовского работало по старой схеме, среднее время пребывания экстренного пациента в отделении составляло 1 час 20 минут, амбулаторного пациента – 1 час 25 минут. Благодаря внедрению нового стандарта время пребывания экстренного пациента в отделении сократилось до 1 часа, амбулаторного пациента – до 49 минут.