РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В микрорайоне Кузнечики Подольска приступили к строительству пожарного депо для размещения нового штата пожарных, сообщается на сайте администрации округа.

«В рамках выполнения плана перспективного прикрытия населения и территорий Подмосковья подразделениями пожарной охраны и в соответствии с долгосрочной целевой программой «Безопасное Подмосковье», в микрорайоне Кузнечики Подольска начаты земляные работы по вертикальной планировке местности под строительство пожарного депо», – говорится в сообщении.

Депо будет предназначено для размещения нового штата пожарных со спецтехникой на четыре выезда и штата аппарата подольского территориального управления. Сдача объекта запланирована на сентябрь текущего года.

«Зона ответственности строящегося пожарного подразделения может охватывать не только микрорайон Кузнечики, но и части горокруга, в частности пять расположенных в непосредственной близости административных районов. В настоящее время эту территорию прикрывает СПСЧ-7 ФГКУ «24 ОФПС России по Московской области»», – отмечается в материале.