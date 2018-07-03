РИАМО - 3 июл. Состояние уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, которая была госпитализирована после ДТП, оценивается как удовлетворительное, сообщил РИАМО представитель справочной службы института Склифосовского.

«Сейчас она в своей палате. Состояние удовлетворительное. Температура вечером 36,7, утром 36,6», - сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева 28 июня пострадала в дорожной аварии на проспекте Мира в Москве, в результате ДТП она попала в больницу.