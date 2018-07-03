В июле в российский прокат выйдет сразу несколько ожидаемых фильмов этого лета – сиквел марвелловского «Человека-муравья», один из лучших фильмов Каннского фестиваля – «Пылающий», триллер «Зверь», комедийная драма «Талли» и постаревший Том Круз с новой «невыполнимой миссией». Обозреватель РИАМО узнала, что стоит посмотреть в кинотеатрах в июле.

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«Человек-муравей и Оса»

Когда: 5 июля

Жанр: фантастика

Фантастический боевик для любителей супергероев Marvel «Человек-муравей и Оса» с Полом Раддом («200 сигарет») и Эванджелин Лилли («Остаться в живых») в главных ролях в прокате с 5 июля. Сюжет развивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». Человек-Муравей Скотт Лэнг оказывается в команде «Мстителей» вместе с новой напарницей Осой для выполнения опасной миссии.

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«Невидимка»

Когда: 5 июля

Жанр: триллер

Американский триллер «Невидимка» с Эмили Ратаковски и Натали Дормер в прокате с 5 июля. Слепая девушка София стала свидетелем убийства соседки – дочери опасного международного преступника. Несмотря на то, что она ничего не видела, героиня оказывается под угрозой, но «девушка в темноте», как называют Софию, не так проста, как кажется на первый взгляд, и имеет свои скелеты в шкафу.

«Пылающий»

Когда: 5 июля

Жанр: детектив, триллер, драма

Один из лучших фильмов Каннского фестиваля – «Пылающий» режиссера Ли Чан-дона. В основе фильма – рассказ Харуки Мураками «Сжечь Сарай». Главный герой – будущий писатель Чон-су, который случайно встречает школьную подругу Хэ-ми. Она просит приятеля присмотреть за ее кошкой, пока она уезжает в Африку, но по возвращении жизнь обоих круто изменится. Девушка возвращается из поездки с богатым молодым человеком, у которого весьма специфическое хобби. Финал фильма отличается от концовки книги, и, по мнению критиков, даже превосходит первоисточник.

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«Зверь»

Когда: 5 июля

Жанр: триллер

Британский триллер «Зверь» в российском прокате также с 5 июля. В центре сюжета – 27-летняя Молл, которая несчастна из-за строгих нравов родителей. Однажды она знакомится с браконьером Паскалем, и ее жизнь обретает смысл. Когда парень попадает в опалу местной полиции, которая подозревает в нем серийного маньяка, девушке приходится сделать выбор – верить любимому или отказаться от счастья из-за страха.

«Небоскреб»

Когда: 12 июля

Жанр: боевик

Американский боевик «Небоскреб» от режиссера Роусона Маршалла Тербера с Дуэйном Джонсоном в главной роли в прокате с 12 июля. Бывший агент ФБР Уилл Сойер должен броситься на спасение города от огненной катастрофы, который спровоцировал самый высокий и технологичный небоскреб в мире. Главный герой сделает все возможное, чтобы вытащить людей из горящего здания, ведь среди них его жена и ребенок.

«Талли»

Когда: 12 июля

Жанр: комедийная драма

Комедийно-драматический фильм о многодетной матери «Талли» Джейсона Райтмана («Мне бы в небо», «Офис») в прокате с 12 июля. Главная героиня (Шарлиз Терон) – мать двоих детей, которая готовится родить третьего ребенка, очень устала от семейных хлопот. Ей приходится заниматься уроками, решать вопросы с неспокойным ребенком, пока муж в командировке. Однажды брат решает сделать ей подарок, который полностью изменит ее жизнь – это няня Талли (Маккензи Дэвис).

«Клуб миллиардеров»

Когда: 19 июля

Жанр: биографическая драма

Американская драма «Клуб миллиардеров» в прокате с 19 июля. События фильма происходят в Лос-Анджелесе в начале 1980-х годов, когда компания парней решается на аферу, чтобы стать сказочно богатыми. Конечно, огромные деньги несут с собой много проблем, в том числе смертельно опасных. Фильм интересен и тем, что в нем снялся Кевин Спейси, которого из-за секс-скандала вряд ли можно будет скоро увидеть на экранах.

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«Зои»

Когда: 19 июля

Жанр: фантастика, мелодрама

Фантастическая мелодрама «Зои» в духе эпизода «Черного зеркала» («Повесь диджея»), которая позволяет найти идеальные отношения на всю жизнь. Зои (Леа Сейду) и Коул (Юэн МакГрегор) разрабатывают модель идеальных отношений, чтобы избавить людей от расставаний, одиночества и неразделенной любви. Для этого они создают синтетический препарат, который имеет побочные эффекты. В результате, в отличие от счетчика отношений в «Черном зеркале», их теория оказывается несостоятельной и грозит разрушить их собственное счастье.

«Это чертово сердце»

Когда: 19 июля

Жанр: комедийная драма

Комедийная драма в духе «Один плюс один» – «Это чертово сердце» от немецкого режиссера Марка Ротемунда. Главный герой – богатенький Ленни, который все свободное время тратит на развлечения. В одном городе с ним живет Дэвид с врожденным пороком сердца. Чтобы Ленни повзрослел, отец поручает ему заботу Дэвиде. Эта встреча заставит обоих переоценить жизнь.

«Миссия невыполнима: Последствия»

Когда: 12 июля

Жанр: боевик, триллер, приключение

Том Круз снова в деле, снявшись в продолжении главного блокбастера лета – «Миссия невыполнима: Последствия». Действие разворачивается в Париже. Итан Хант и его команда снова будут удивлять трюками с использованием гаджетов, чтобы выполнить свою миссию. Его главным соперником станет красавчик Генри Кавилл («Агенты А.Н.К.Л.», «Лига справедливости»).

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»

Когда: 26 июля

Жанр: приключения

Вторая часть трогательного фэмили-фильма о дружбе мальчика Себастьяна с собакой Белль в прокате с 26 июля. На этот раз действие разворачивается в мирное время, но в городе случается новая трагедия – самолет, на котором летит Анжелина, терпит крушение. Чтобы найти девушку, друзьям придется пройти ряд испытаний и обрести новых друзей.

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«Мектуб, моя любовь»

Когда: 26 июля

Жанр: мелодрама, комедия

Летняя мелодрама «Мектуб, моя любовь» от режиссера фильма «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша снята по роману Франсуа Бегодо «Настоящая рана». Действие разворачивается на юге Франции во время летних каникул французских студентов, которые весело проводят время на пляже. Главный герой во что бы то ни стало хочет найти любовь на лето или на всю жизнь. В атмосфере всеобщей расслабленности, где все только и делают, что едят, купаются и ходят на вечеринки, он вряд ли останется одинок.

«Жаркие летние ночи»

Когда: 27 июля

Жанр: драма

Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем») снялся в драме «Жаркие летние ночи» в прокате с 27 июля. Главный герой обычный школьник, который за время летних каникул оказывается втянут в наркоторговлю, влюбляется в сестру торговца наркотиками и идет на все, чтобы впечатлить девушку.

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