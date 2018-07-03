РИАМО - 3 июл. На губернаторских выборах в Подмосковье планируют задействовать порядка 1,7 тысячи комплексов обработки бюллетеней, сообщила журналистам во вторник председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Всего планируется задействовать порядка 1,7 тысячи КОИБов на выборах губернатора в Подмосковье», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что использовать планируют КОИБы 2010-го и 2017-го годов.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.

В Избирательную комиссию Московской области поступили документы от следующих кандидатов: Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного отделения партии «Единая Россия»; Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения партии «Альянс зеленых»; Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Также выдвинут Константин Черемисов от Московского областного отделения КПРФ; Николай Дижур - от подмосковного отделения партии «Яблоко»; Кирилл Жигарев - от регионального отделения ЛДПР; Борис Надеждин - от регионального отделения «Партии Роста»; Владимир Рязанов - от Московского областного отделения партии «Коммунисты России».

От регионального отделения партии «Родина» в Московской области выдвинут Максим Шингаркин; от регионального отделения партии «Партия народной свободы» («Парнас») - Алексей Дуленков.

После представления документов на выдвижение кандидаты приступили к сбору подписей в поддержку своего выдвижения, то есть к так называемому этапу прохождения муниципального фильтра.