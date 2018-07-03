РИАМО - 3 июл. Прохладная погода установится к началу матча между сборными Англия – Колумбия на столичном стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу, температура в плюс 15 градусов сохранится до конца встречи команд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве во вторник состоится матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Колумбии и Англии, который начнется в 21:00 на стадионе «Спартак».

«В Москве, которая расположена дальше к востоку от центра циклона, прогнозируется днем во вторник местами небольшой кратковременный дождь и максимальная температура 20-22 градуса. К началу игры на стадионе «Спартак» между сборными Колумбии и Англии дожди прекратятся, температура понизится до 15 градусов, а относительная влажность увеличится до 65%», — говорится в сообщении.

К концу игры погодные условия изменятся незначительно.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Мундиаль завершится 15 июля.