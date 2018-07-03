РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. Первый заместитель руководителя администрации подмосковного Королева Олег Даниленко проведет личный прием жителей горокруга 7 июля, сообщается в аккаунте координационного совета Королева в Instagram.

Сотрудники администрации Королева проводят личные приемы на постоянной основе по поручению главы муниципалитета Александра Ходырева.

«В субботу, 7 июля, состоится личный прием первого заместителя руководителя администрации городского округа Королев Олега Даниленко. Встреча с горожанами пройдет в общественной приемной администрации города по адресу: улица Октябрьская, дом 4», – говорится в сообщении.

Записаться на мероприятие можно по телефону: 8(495)516-88-86 или через интернет-приемную на сайте администрации городского округа.