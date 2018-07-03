РИАМО - 3 июл. Спецборт МЧС России во вторник осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию двух тяжелобольных детей из Уфы на срочное высококвалифицированное лечение Москву, сообщается на сайте МЧС РФ.

Самолет, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медпомощь во время полета.

«На протяжении всего санитарного рейса госпитализируемых пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Центроспас, всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог центра экстренной психологической помощи МЧС России», – говорится в сообщении.

По прибытию в столицу детей доставят для специализированного лечения в медицинские учреждения Москвы.