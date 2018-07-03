РИАМО - 3 июл. Российский актер и шоумен Никита Джигурда привез в Мосгоризбирком около 20 коробок с подписями в поддержку своей «кандидатуры» на пост мэра столицы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Артист приехал к Мосгоризбиркому на Моховой улице на «ДжигурдаМобиле» и с оркестром в шотландских килтах, играющим на волынках.

«За меня отдали подписи больше миллиона москвичей. Я единственный оппозиционный кандидат, который собрал подписи и продолжает борьбу», - сказал Джигурда.

По его словам, если Избирательная комиссия не зарегистрирует его, то «власть испугалась главного оппозиционера».

«Мы после победы устроим карнавал нестерильной любви. <…> Миллион против реновации и за то, чтобы вернули парковки. Мэр - Джигурда. Джигуда - мэр. Отныне и всегда всем мэрам пример, как вы понимаете!» - добавил Джигурда.

Под звуки шотландского оркестра Джигурда вместе с помощниками зашел в Мосгоризбирком, неся с собой порядка 20 коробок с «подписями москвичей».

Ранее Джигурда объявлял о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. В то же время член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отмечал, что артист не сможет баллотироваться на пост мэра, так как имеет двойное гражданство – России и Украины.

Московская городская избирательная комиссия закончила прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра столицы 2 июля. Документы на регистрацию принимаются до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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