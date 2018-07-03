РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. Жителей 62 квартир в Королеве могут переселить в худшие условия, если они не погасят образовавшиеся долги за жилищно-коммунальные услуги, сообщается на странице городского расчетно-кассового центра в Instagram.

В Королеве ведется работа по выселению неплательщиков за коммунальные услуги из занимаемых квартир. С начала 2018 года в городе по причине задолженности за услуги ЖКХ было освобождено два жилых помещения.

«В июне сотрудники КРКЦ направили требования о погашении задолженности по 62 лицевым счетам на общую сумму 29,6 миллиона рублей. Это значит, что жителей 62 квартир в Королеве могут переселить в худшие условия, если задолженность за услуги ЖКХ не будет оплачена. По закону предоставляется жилое помещение из расчета не менее 6 квадратных метров на человека», – говорится в сообщении.

Выселение – нежелательная мера, которая применяется только в отношении злостных неплательщиков, и не освобождает гражданина от уплаты задолженности и пени. Узнать о наличии долгов и возможности их погашения можно в АНО «КРКЦ» лично или с помощью сервиса Недолжник.рф. Специалисты помогут решить проблему с учетом финансовых возможностей.