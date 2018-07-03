РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. В библиотеке имени Сергея Дурылина в подмосковном Королеве выделили в отдельный фонд и систематизировали коллекцию редких библиографических изданий, говорится в сообщении пресс-службы централизованной библиотечной системы Королева.

Библиотека имени Сергея Дурылина была создана в 1959 году. Заведующая библиотеки Татьяна Тишкина выявила и создала из книг, ставших первым фондом библиотеки, специальную коллекцию. В нее попали книги, изданные до революции; в годы Гражданской войны; первых пятилеток; Великой отечественной войны; книги с автографами и дарственными надписями актеров Малого театра и деятелей искусств; книги издательства «Academia», существовавшего в 1921-1937 годах в СССР, и многие другие.

«На сегодняшний день книги выделены в отдельный фонд, систематизированы, описаны и активно используются при проведении различных библиотечных мероприятий и оформлении книжных выставок. Издания доступны всем заинтересованным исследователям», – говорится в сообщении.

Полный перечень книг из специальной коллекции можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы Королева в разделе «Муниципальные услуги» и на страничке Болшевской библиотеки имени Сергея Дурылина (библиотеки-филиала №2 МБУК ЦБС Королева), где она представлена по разделам.

Сергей Дурылин – писатель, философ, богослов, искусствовед и этнограф, живший и работавший в I половине XX века. Он являлся автором журналов «Свободное воспитание», «Маяк», «Весы», «Русская мысль» и других. В последний болшевский период своей жизни (1936–1954 годы – ред.) Дурылин стал известен как искусствовед и литературовед, с 1944 года – доктор филологических наук, с 1945 года – профессор, заведующий кафедрой истории русского театра ГИТИСа, автор многочисленных работ по истории литературы и театра.