РИАМО - 3 июл. В Москве появились площадь Академика Басова, улица Конструктора Лукина и сквер Мандельштама, соответствующие наименования были присвоены объектам столичной мэрией, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

На заседании во вторник президиум столичного правительства принял постановление «О присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы».

«В память о физике, лауреате Нобелевской премии Николае Геннадиевиче Басове (1922-2001) площади, образованной пересечением улицы Дмитрия Ульянова с улицей Вавилова (ЮЗАО), присвоено наименование «площадь Академика Басова», – говорится в сообщении.

Николай Басов является одним из основоположников квантовой электроники. В 1964 году ему вместе с американским физиком Чарлзом Таунсом была присуждена Нобелевская премия по физике за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе. Басов разработал физические основы создания квантовых стандартов частоты, выдвинул идеи нового применения лазеров в оптоэлектронике, выступал инициатором многих исследований по нелинейной оптике.

Кроме того, решением столичной мэрии проектируемому проезду №683, расположенному в районе Силино в Зеленограде, присвоено наименование «улица Конструктора Лукина» в память об ученом-конструкторе Федоре Викторовиче Лукине (1908-1971). Ученый участвовал в создании отечественной радиолокации и противоракетного щита страны. Лукин – первопроходец в области отечественной микроэлектроники.

Также в память о выдающемся русском поэте XX века Осипе Эмильевиче Мандельштаме (1891-1938) скверу в Басманном районе присвоено наименование «сквер Мандельштама». Сквер находится по улице Забелина (рядом с домом 3, строение 8) вблизи пересечения со Старосадским переулком в Центральном округе.