РИАМО - 3 июл. Размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличили в полтора раза – с 1 до 1,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Президиум правительства Москвы во вторник принял постановление «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 10 июля 2013 года № 445-ПП».

«Число премий вырастет с 33 до 50, а их размер – с 1 до 1,5 миллионов рублей. Кроме того, постановление упрощает порядок выдвижения на соискание премий и расширяет круг их потенциальных получателей», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, снимаются ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации (ранее – не более трех от каждого совета или руководителя); разрешается участвовать в конкурсе в составе научного коллектива молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно (ранее – участие только индивидуальное).

Кроме того, отменяются квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям участников (ранее – участникам, не достигшим возраста 36 лет – не менее 20 премий, молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно – не менее двух премий).

Премии правительства Москвы молодым ученым вручаются с 2013 года. За 5 лет в конкурсе приняли участие более 3 тысяч представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы (было подано свыше 2 тысяч заявок). Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.

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