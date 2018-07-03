РИАМО - 3 июл. Двух новорожденных детенышей лани, появившихся на свет в вольерном комплексе в Зеленограде, назвали Дзюбой и Месси в честь футболистов сборных России и Аргентины, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Он уточнил, что потомство появилось у обитателей вольерного комплекса в Зеленограде, европейских ланей Машки и Дашки. Несмотря на то, что мамы еще прячут своих детенышей от посторонних глаз, сотрудники «Мосприроды» уже решили выбрать малышам имена.

«Учитывая, что пристальное внимание всего мира приковано к чемпионату мира по футболу и именно этим событием запомнится 2018 год, решили назвать ланят именами футболистов. Малыши получили имена Дзюба и Месси, в честь игроков сборной России и сборной Аргентины», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что детеныши появились на свет с разницей в неделю.

Ранее новорожденного бычка в подмосковном Приокско-Террасном заповеднике также назвали в честь Артема Дзюбы – Мудзюбой.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Мундиаль завершится 15 июля.