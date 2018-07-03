РИАМО - 3 июл. Участники проекта «Активный гражданин» путем голосования выберут смотровую площадку в столице с самым прекрасным видом на город, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«У каждого есть свое любимое место в столице, откуда открывается прекрасный вид на город. Откуда лучше всего наслаждаться красотой мегаполиса? Поделиться своим мнением на этот счет теперь можно в новой части многосерийного голосования в проекте «Активный гражданин» – «Лучшие места Москвы»», – говорится в сообщении.

Москвичи могут выбрать находящуюся в центре Колокольню Ивана Великого, чтобы на нее подняться, нужно преодолеть 137 крутых ступеней. Прекрасный вид на Москву открывается с верхних рядов амфитеатра, а также с парящего моста в «Зарядье».

Центр города как на ладони откроется для посетителей четырех смотровых площадок Храма Христа Спасителя.

Одна из лучших панорам открывается с Патриаршего моста. А также прекрасная панорама видна с крыши «Центрального детского мира».

Помимо этого, москвичи могут выбрать высотки «Москвы-Сити», Останкинскую телебашню, Живописный мост на Гребном канале, холм у церкви Вознесения Господня в «Коломенском», смотровую площадку в Лужниках, гостиницу «Украина».

Проект «Активный гражданин» был создан в 2014 году по инициативе правительства Москвы. В нем горожане выражают свое мнение по поводу важных изменений, которые планируются в городе. За четыре года в проекте приняли участие более двух миллионов человек.