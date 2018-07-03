РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Организатор парада молодоженов в подмосковных Люберцах Григорий Негин планирует в будущем проводить парад по всему Подмосковью, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в семейном кафе «Vitraj-family» Люберец прошла пресс-конференция, посвященная проведению третьего парада молодоженов в парке «Наташинские пруды». Спикерами выступили организатор мероприятия Григорий Негин, семейная пара участников Татьяна и Владимир Васильченко, депутат Люберец Александр Мурашкин и спонсор от турагентства «Coral Travel» Людмила Довголевская.

«В 2018 году мы поднимем проведение парада молодоженов в Люберцах на более высокий уровень. После этого планируем сотрудничать с парками и организациями других подмосковных городов, проводить его повсеместно», - сказал Негин.

Он добавил, что в планах провести на одном из парадов выездную регистрацию брака. По его словам, 8 июля - популярная дата для свадеб, поэтому все сотрудники ЗАГСов в текущем году уже заняты.

Негин подчеркнул, что в 2019 году собирается подать проект парада молодоженов на премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

«Мы никогда не участвовали в подобных мероприятиях до 2016 года (до первого парада молодоженов - ред.). Это настолько уникально, необычно, были интересные фишки, конкурсы. Парад уникален тем, что участники не просто проходят в торжественном шествии, но это еще одна возможность прожить свою свадьбу. Это событие запоминается на всю жизнь. В этом году для участия в параде я купила платье, так как я кормящая мама. Надеюсь, что в следующем году смогу участвовать в своем свадебном наряде», - заключила участница Татьяна Васильченко.

Парад молодоженов в Люберцах проводится с 2016 года. В 2018 году в нем примет участие 41 пара.

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. 8 июля – день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.