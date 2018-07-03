РИАМО - 3 июл. Во дворе, который стал победителем конкурса на самый благоустроенный двор в городском округе Химки, появился фонтан весом 160 килограммов, говорится в сообщении администрации городского округа.

«Фонтан во дворе – такой необычный приз коммунальные службы Химок предоставили по итогам конкурса в социальных сетях. Условия участия на звание «самого уютного двора округа» были самыми простыми: прислать фотографии придомовых территорий, где работы выполнены непосредственно самими жителями», – говорится в сообщении.

Соревнование на самый благоустроенный двор проходило в преддверии Дня России. В открытом голосовании за трех финалистов приняло участие более 100 человек, по его итогам безусловным лидером стал двор дома № 1 по улице Советской в микрорайоне Подрезково в городе Химки.

«В этом году нашему дому исполняется 35 лет. И все эти годы наша инициативная группа жителей ухаживает за дворовой территорией. Мы рады, что жители округа в голосовании не остались равнодушными к нашему двору», – сказала председатель Совета многоквартирного дома № 1 по улице Советской Вера Богачева.

Как отмечается в сообщении, работы по благоустройству дворовых территорий будут проводиться в течение всех летних месяцев. Муниципальные предприятия высадят во дворах округа более 500 цветущих кустарников, появится более 700 квадратных метров газонной травы и более 400 цветов различных сортов.