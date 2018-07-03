РИАМО - 3 июл. Политик Дмитрий Гудков, не прошедший муниципальный фильтр на выборы мэра столицы, заявил о своем намерении баллотироваться в депутаты Московской городской думы в 2019 году.

Во вторник Гудков передал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы в сентябре этого года. Как сообщил Гудков журналистам, он передал 76 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов и письма 116 депутатов, не заверенные нотариально, понимая, что этого недостаточно для регистрации. Для регистрации необходимо представить подписи от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований.

«Мы уже завтра начинаем готовиться к выборам в Московскую городскую думу. <…> Это как раз те выборы, где оппозиция сможет договориться и развести своих кандидатов. Уже сейчас ведем переговоры с «Яблоком» и другими нашими союзниками, чтобы в следующем году у нас появилась мощная фракция», - сказал Гудков.

Московская городская избирательная комиссия закончила прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра столицы 2 июля. Документы на регистрацию принимаются до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Выборы в Московскую городскую думу шестого созыва состоялись в сентябре 2014 года. Срок полномочий депутатов составляет пять лет. Таким образом следующие выборы в городской парламент состоятся в 2019 году.