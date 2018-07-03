РИАМО - 3 июл. Днем во вторник в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха — 17 градусов, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха — 16-19 градусов, местами порывы южного ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах Москвы температура составляет плюс 16-20 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что во вторник в Московском регионе ожидается небольшой кратковременный дождь.