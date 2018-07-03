РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске планируют потратить 300 тысяч рублей на подготовку здания УМВД к отопительному сезону, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно общей информации закупки, опубликованной на сайте, УМВД РФ по городскому округу Подольск разместило закупку на подготовку одного из зданий УМВД к отопительному сезону. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 13 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 300 000,00 рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет осмотреть отремонтированные приборы отопления при наполнении системы водой, прочистить и промыть радиаторы отопления весом до 80 килограмм внутри здания и многое другое. Завершить работы нужно будет после заключения контракта и до 30 сентября текущего года.